Lapresse.it - Mozione sfiducia Santanchè, la ministra in aula: “Non mi sento sola. Italiani garantisti”

Alla Camera dopo la discussione generale sulladicontro il ministro della Giustizia Carlo Nordio, per il caso Almasri, terminata senza il voto, tocca a Daniela. Si discute della richiesta di dimissioni delladel Turismo, rinviata a giudizio a Milano per falso in bilancio nell’indagine sulla società della galassia Visibilia.Accanto allasono presenti i ministri Valditara, Foti, Schillaci, Casellati, Bernini, Roccella, Calderoli, Abodi, Giuli e Ciriani. Assenti invece la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. “Io non mie ringrazio i colleghi che sono qui al mio fianco. Io non mineanche in questa nazione: nella battaglia per il garantismo credo che ci sia la maggioranza degli”, ha detto, intervenendo inprima del voto.