Mozione di sfiducia Santanché, la Camera respinge: ecco i risultati

La ministra del Turismo replica alle opposizioni per ladi: “Dimissioni? Rifletto, ma sono la vostra nemica numero uno”L’Aula dellaha respinto ladipresentata dalle opposizioni nei confronti della ministra Daniela Santanchè con 206 no, 134 voti a favore e 1 astenuto.di, la(Ansa Foto) Cityrumors.it“Io sono l’emblema, io sono il vostro male assoluto: sono una donna libera, porto i tacchi da 12 centimetri, ci tengo al mio fisico, amo vestirmi bene, ma non solo: io sono anche quella del Twiga, del Billionaire, che voi tanto criticate, aziende che danno posti di lavoro. Vi do una notizia: potete usare strumentalmente le persone, potete convincere i giornalisti della stampa amica, di trasmissioni televisive, qualche pm, qualche giudice – pochi, grazie a Dio, perché in magistratura, grazie a Dio, la maggioranza è una maggioranza di persone perbene – ma non riuscirete mai a farmi diventare come voi o a pensare come voi, mai.