Lettera43.it - Mozione di sfiducia a Santanchè, la replica alla Camera: «Contro di me ergastolo mediatico»

Oggetto di unadida parte delle opposizioni, la ministra del Turismo Daniela, rinviata a giudizio per falso in bilancio nell’inchiesta sulla società Visibilia e anche alle prese con un’accusa di truffa all’Inps, ha dato la sua versione dei fattidei deputati, dopo la mancatadel 10 febbraio. Parlando a Montecitorio,ha parlato di «» nei suoi confronti, aprendo alle dimissioni, in caso di rinvio a giudizio per la presunta truffa all’Inps.La ministra: «La gogna mediatica è unche non scompare, fine pena mai»Nella suaha sottolineato che ladinei suoi confronti nasce da «fatti da accertare» e antecedenti al suo giuramento da ministra. Il Parlamento, ha detto, «non deve diventare Corte di giustizia» e che «la gogna mediatica è unche non scompare, fine pena mai».