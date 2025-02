Ilfattoquotidiano.it - Mozione di sfiducia a Nordio, i banchi della maggioranza sono vuoti e accanto al ministro c’è solo Piantedosi – Le immagini dalla Camera

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, nessun deputato tra le fila del centrodestra iscritto a parlare, assenti pure i ministri o quasi. In questo scenario ha preso il via in Aula la discussione generaledicontro ilGiustizia Carlo, presentata dai capigruppo di opposizione a seguito del caso Almasri, il generale libico ricercatoCorte penale internazionale, arrestato a Torino il 19 gennaio e poi liberato e rimpatriato in Libia con un volo di Stato a causa dell’inerzia del ministeroGiustizia. Tra idel governoalc’è soltanto il collega Matteo(Interno), per una rapida apparizione arrivano anche i sottosegretari alla Giustizia Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) e Andrea Ostellari (Lega). Poi usciti dall’Aula anche loro.