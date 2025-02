Mozione di sfiducia a Nordio Grimaldi Avs | Il ministro ha detto cose false e deve dimettersi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Non esiste nessuna discrezionalità da parte delriguardo al mandato di cattura della Corte penale internazionale: ilha sostenuto molte falsità e con il suo silenzio ha fatto scarcerare il torturatore libico Almasri, perché i diritti umani vengono dopo il petrolio per il governo Meloni. Questa è l’unica verità di questa brutta vicenda”. Così Marco, vice capogruppo di Alleanza Verdi-Sinistra, intervenendo nella discussione generale sulladialdella Giustizia in Aula alla Camera.“A chi risponde l’Italia? All’istituzione internazionale o a quella fantomatica nuova diplomazia energetica di cui parla la presidente Meloni?”, chiede in Aula. “– ha aggiunto – ha prestato giuramento alla Repubblica, ha giurato di osservare la Costituzione e le leggi: l’articolo 10 della Carta impone il rispetto delle norme di diritto internazionale.