Mourinho | Saltavano come scimmie il Galatasaray lo denuncia per razzismo

Al di là di un campo che vede la Roma in un grande momento, centrale nella capitale è la questione allenatore, con Gasperini e Fabregas da tenere sott’occhio per il post Ranieri. C’è invece un tecnico che, dopo aver scritto uno pagina indelebile della storia giallorossa vincendo la Conference League, non se la sta decisamente passando bene in Turchia. Trattasi ovviamente di José, che nel weekend appena conclusosi ha forse sprecato l’ultima occasione di avvicinarsi alcapolista, pareggiando lo scontro diretto 0-0 e rimanendo a -6.A fare notizia però,spesso capita da quelle parti, non è la partita in se, ma le dichiarazioni post partita dello Special One: “Ho ringraziato l’arbitro Vincic (sloveno, ndr), perché con tutti quelli che dalla panchina avversaria chead ogni decisione ha avuto un gran carattere, in quello che può essere considerato un ambiente da giungla.