Thesocialpost.it - Mourinho nella bufera: il Galatasaray lo denuncia per razzismo

Joséfinisce al centro di una nuova, durissima polemica. Ilha annunciato l’intenzione dire l’allenatore del Fenerbahce per alcune dichiarazioni ritenute razziste, pronunciate dopo il derby di Istanbul, terminato 0-0. Secondo il club giallorosso, le parole dello Special One avrebbero superato il limite, tanto da spingere ila rivolgersi alla giustizia sportiva e non solo.L’accusa delAttraverso un comunicato ufficiale, ilha attaccato duramente, accusandolo di atteggiamenti offensivi nei confronti del popolo turco. “Dall’inizio del suo incarico dirigenziale in Turchia, Joséha costantemente rilasciato dichiarazioni sprezzanti nei confronti del popolo turco. Oggi, il suo discorso è andato oltre i semplici commenti immorali e si è trasformato in una retorica inequivocabilmente disumana”.