Ilnapolista.it - Mourinho e il Fenerbahce sono perfetti l’uno per l’altro. “Entrambi si sentono incompresi dal mondo”

L’ultima trovata di José, allenatore del, ha fatto parlare i media di tutta Europa. Per la Sueddeutsche, “lunedi? sera si e? reso ridicolo come allenatore delIstanbul“. Commentando la partita di campionato contro i rivali cittadini del Galatasaray, in cui siverificati ben piu? eventi del noioso pareggio 0-0 in campo, ha imitato i movimenti dei gorilla con le braccia alzate.voleva dimostrare come, a suo avviso, si erano comportati i giocatori del Galatasaray. Per lo Special One, quelli del Galatasaray saltavano in giro “come scimmie” per ottenere un cartellino giallo.Leggi anche: «Saltano come scimmie», il Galatasaray denunciaper “dichiarazioni razziste, immorali e disumane” (VIDEO)Da qui è scoppiato il putiferio. Il Galatasaray ha minacciato di avviare un procedimento penale “per commenti razzisti” e di presentare denunce formali alla Uefa e alla Fifa.