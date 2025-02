Internews24.com - Mourinho denunciato dal Galatasaray per razzismo: l’ex Inter ora è nei guai! Il comunicato UFFICIALE

di Redazionedalperora è nei! Ildel club turco che colpevolizza lo Special OneIl derby di Turchia trae Fenerbahçe si conclude senza reti, con un pareggio per 0-0. La partita è stata caratterizzata da grande intensità e agonismo, spingendo l’arbitro Slavko Vincic, proveniente dalla Slovenia, a estrarre ben sette cartellini gialli. La sua gestione del match ha diviso le opinioni: José, schierato con il Fenerbahçe, si è detto molto soddisfatto della direzione arbitrale, arrivando persino a dichiararlo apertamente: «Dopo la partita sono andato nella stanza dell’arbitro e gli ho detto: ‘Grazie per essere venuto qui e per aver arbitrato questa grande partita’. Era presente anche l’arbitro turco, mi sono girato verso di lui e gli ho detto: ‘Se questa partita fosse stata arbitrata da un arbitro turco, sarebbe stato un disastro».