Mourinho accusato di razzismo dopo il derby Galatasaray-Fenerbahce

Ilha deciso di denunciare Joséperall’indomani delcon il suo, terminato con il punteggio di 0-0. In riferimento alla panchina dei giallorossi, lo Special One avrebbe detto che «saltavano come scimmie a ogni decisione dell’arbitro», lo sloveno Slavko Vincic, sceltole polemiche per i direttori di gara locali. Mou avrebbe anche parlato di un «clima da giungla» in campo, soprattutto nelle fasi iniziali della gara. Duro il comunicato della squadra di Okan Buruk, che sui social ha pubblicato un post con l’hashtag #SayNoToRacism.di: il comunicato ufficiale del«Sin dall’inizio delle sue funzioni dirigenziali in Turchia, Joseha costantemente rilasciato dichiarazioni dispregiative nei confronti del popolo turco», ha detto il club sui propri social.