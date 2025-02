Oasport.it - MotoGP, sarà un duello Bagnaia-Marquez per il Mondiale? Aprilia e KTM proveranno a scompaginare le carte

Leggi su Oasport.it

La grande ricorsa sta per cominciare. Il 2025 insi presenta ancor di più dai connotati “Rossi”. In Ducati, infatti, hanno deciso di cambiare la loro strategia: non più investire sul proprio “vivaio” e portare nel team ufficiale coloro che si sono distinti nel percorso, ma far valere il peso di un curriculum già consistente.Tradotto: Jorge Martin ine Marcal fianco di Francesco. Una scelta che già ha portato a delle conseguenze e chiaramente la sfortuna ci ha messo lo zampino. Sì, perché un inverno così il campione del mondo in carica non se lo aspettava. Massimo Rivola aveva dato sfoggio della sua versione “adirata” nei test a Sepang, in riferimento a un incidente che non si spiegavano. Probabilmente, visto il bis che Jorge si è concesso nelle settimane di recupero, il CEO diRacing avrà replicato nelle segrete stanze.