Oasport.it - MotoGP, la entry-list e tutti i piloti partecipanti al Mondiale 2025

Leggi su Oasport.it

Finalmente ci siamo quasi: sta per cominciare ildiche scatterà da venerdì dalla Thailandia, sul circuito di Buriram. Dopo la grande presentazione andata in scena a Bangkok e i test proprio sulla pista thailandese, il sipario si alzerà e c’è davvero grande curiosità nel vedere quali saranno le gerarchie dopo il dominio totale della Ducati negli ultimi anni.Ducati che sarà ancora la principale indiziata a lottare per il: in particolare in factory c’è il binomio potenzialmente esplosivo e fortissimo con Francesco Bagnaia e Marc Marquez, 12 titoli mondiali in due. Sarà da vedere quale sarà la coabitazione tra due grandissimi fuoriclasse che probabilmente cercheranno di vincere senza fare calcoli o giochi di squadra.Comincerà in salita l’annata del campione del mondo che è incappato in una caduta durante i test e in una ricaduta proprio prima del primo GP: Jorge Martin quindi non ci sarà in Thailandia.