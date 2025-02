Ilfattoquotidiano.it - MotoGP, Jorge Martin operato al polso sinistro. Quando può tornare: in dubbio anche l’Argentina

La nuova stagione dicomincerà in Thailandia senza il campione del mondo in carica. Mentre i suoi colleghi sono pronti a partire direzione Buriram, per il primo gran premio del 2025, oggiè stato sottoposto a intervento chirurgico alnella Clinica Dexeus di Barcellona. “L’operazione è stata completata con successo, con l’impianto di due viti a livello della frattura del radio e una a livello dello scafoideper la stabilizzazione e per facilitare il processo di guarigione”, si legge nel comunicato dell’Aprilia.si è procurato le fratture durante una caduta in allenamento. Per lo spagnolo, che dopo aver vinto il mondiale con la Ducati Pramac dal 2025 veste i colori Aprilia Racing, il nuovo anno e la nuova avventura sono cominciati nel peggiore dei modi: nella prima giornata di test a Sepang, a inizio febbraio, è incappato in un highside che l’ha escluso dal resto della fase precampionato, preziosa vista la necessità di adattarsi a una RS-GP per lui tutta nuova.