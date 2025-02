Oasport.it - Motocross, GP Argentina MXGP 2025: programma, orari, tv, streaming

Dopo una sosta invernale di quasi cinque mesi, riparte finalmente tra pochi giorni il Mondialecon il Gran Premio d’, primo dei venti round previsti nel calendario di questa stagione. La tappa inaugurale delle classie MX2 si disputerà tra sabato 2 e domenica 3 marzo sulla pista di Cordoba, che prende dunque il posto di Villa la Angostura come location dell’evento argentino di inizio anno.Tanta curiosità per rivedere in azione i top rider della massima categoria iridata, con lo spagnolo Jorge Prado che comincia il suo tentativo di difesa del titolo dovendo fare i conti con i vari Jeffrey Herlings, Tim Gajser e Romain Febvre oltre al fenomenale rookie della KTM Lucas Coenen. L’Italia si affida a Mattia Guadagnini, Alberto Forato e Andrea Bonacorsi per provare ad inserirsi nelle zone nobili della classifica, mentre Andrea Adamo ambisce a battagliare per il titolo mondiale in MX2.