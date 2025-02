Agi.it - Moto Gp: stagione al via, Ducati il team da battere

AGI - Sarà la Thailandia la prima tappa del mondialeGP 2025 che si apre nel weekend sul Chang International Circuit di Buriram, senza l'Aprilia del campione del mondo Jorge Martin. Lo spagnolo lunedì ad Andorra si è fratturato all'avambraccio e al calcagno del piede sinistro in allenamento su unada supermotard. I tempi di recupero dopo l'operazione saranno valutati nei prossimi giorni ma il 27enne madrileno rischia di saltare anche il successivo Gp in Argentina. Una disdetta dopo l'intervento all'altra mano a cui si era sottoposto il 7 febbraio per l'incidente di Sepang. In totale si correranno 22 Gran Premi dal 28 febbraio al 16 novembre. Ogni weekend di gara sarà arricchito dalle Sprint Race, che porta così il numero complessivo di competizioni a 44. Ildaresta la, anche se avrà duein meno dopo il passaggio diPramac in Yamaha.