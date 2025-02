Mostre | Pino Daniele-Spiritual un viaggio nell’anima del bluesman partenopeo

Leggi su Ildenaro.it

Dal 20 marzo al 6 luglio, il Palazzo Reale di Napoli si trasforma in un palcoscenico dedicato a uno dei più grandi maestri della musica italiana. Nella Sala Plebiscito e Belvedere, l’inedita esposizione “” celebra, con un ricco e toccante percorso espositivo, i 70 anni dalla nascita e i 10 anni dalla scomparsa del leggendario.La mostra, ha detto Alessandro, “è un progetto di ricerca, come lo erano i suoi album, che erano tutti progetti di ricerca musicale. In questo caso, anche la mostra è un progetto di ricerca sull’uomo, sull’artista, ma anche un invito a riflettere, a ragionare, a pensare, a guardarci dentro sulla nostra identità culturale”. “E’ un invito – ha aggiunto il figlio del cantautore – a essere piùi, più profondi. Il legame con Napoli? Lo ha sempre raccontato, anche quando si è trasferito fuori città ha sempre raccontato la sua Napoli, quello che era la città che gli era rimasta nel cuore e nella testa”.