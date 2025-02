Formiche.net - Mosca gioca la carta degli asset per influenzare le trattative sull’Ucraina

La mossa è di qualche giorno fa. Ma le onde rischiano di propagarsi per lungo tempo. La Russia potrebbe essere disposta a utilizzare una parte dei suoi 300 miliardi di dollari di beni congelati, poco meno di 200 solo in Europa, per aiutare a ricostruire l’Ucraina. Un passo indietro. Lo scorso giugno, in occasione del G7 di Borgo Egnazia, i Grandi della Terra trovarono un accordo politico di massima, sulla concessione a Kyiv di un prestito da 50 miliardi, da utilizzare per la ricostruzione del Paese, a cominciare dalle infrastrutture essenziali. Di questi fondi, ottenuti grazie al prelievo forzoso dei profitti generati daglirussi detenuti nel consorzio belga Euroclear, l’Europa ha staccato un assegno da 3 miliardi per l’Ucraina, ai primi di gennaio.Adesso rimarrebbero, almeno sulla, le restanti risorse che vanno a formare il maxi-prestito.