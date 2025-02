Ilrestodelcarlino.it - Morto dopo l’esame in ospedale, maxi risarcimento alla famiglia

Macerata, 25 febbraio 2025 –la lacerazione nel colon causata dcolonscopia, un uomo di 68 anni erain. Ora l’Ast dovrà risarcire il figlio con 119mila euro. Così si è chiuso il processo di primo grado relativo a quanto avvenuto nel 2017. Un uomo di Montecassiano, ex dipendente della Società agricola forestale, nel 1996 aveva avuto un infortunio sul lavoro che lo aveva reso paraplegico. In seguito, aveva avuto un tumore asintomatico, scoperto quando ormai erano comparse anche le metastasi. Il 2 dicembre 2017 il 68enne era stato ricoverato in gastroenterologia, a Macerata, e tra i vari esami gli era stata prescritta una colonscopia. Ma, fatto il 12 dicembre, si era subito ipotizzata una lesione, per la presenza di aria fuori dall’intestino.la Tac, si era deciso in un primo momento di operare il pensionato, che era ancora vigile.