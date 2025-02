Ilfattoquotidiano.it - Morto Clint Hill, l’agente che tentò di salvare Jfk dall’assassinio a Dallas. Diceva: “Vivrò con questo pensiero fino alla fine”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se avessi reagito un po’ più velocemente, forse avrei potuto.conmorte“. Parlava così in un’intervistaCbs, nel 1975. In lacrime, tormentato dal rimpianto di non avere fatto abbastanza per impedire la morte di John F. Kennedy quando fu ucciso ail 22 novembre del 1963.del Secret Service che viaggiava sulla sua limousine e che nelle storiche immagini dell’assassinio si fionda sul retro dell’auto nel tentativo vano di proteggere il presidente, èa 93 anni nella sua casa di Belvedere, in California. Non si riprese mai dall’attentato e per decenni continuò ad addossarsi la colpa, tanto che fu costretto a ritirarsi dal Secret Service all’età di 43 anni su sollecitazione dei suoi medici a causa di quella che definì una profonda depressione e dovuta ai ricordi ricorrenti di quel giorno in Texas.