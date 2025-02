Liberoquotidiano.it - "Morte" e "agonia". Papa, le parole cupe dell'arcivescovo Forte rompono un tabù: ore d'ansia

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ilè ancora in prognosi riservata. Il bollettino di ieri sera avrebbe fatto registrare un lieve miglioramento, ma di fatto la situazione resta critica. E a testimoniarlo sono leBruno, uno dei prelati più vicini aldi cui ha curato l'ultima enciclica. E nelleper la prima volta, in una intervista al Corriere, appare la": "Vede, tutti noi preghiamo e ci auguriamo che Francesco si rimetta in salute. Io stesso, nella mia diocesi di Chieti-Vasto, ho invitato a recitare una preghiera che tra l'altro dice: “Custodiscilo nel tuo amore e donagli salute e forza per continuare a svolgere il suo ministero di carità, di verità, di giustizia e di pace”. È naturale che questa sia l'invocazione dei fedeli. Però in tutto questo ci può essere anche altro.