Movieplayer.it - Morta Roberta Flack, star del soul e famosa per il brano Killing Me Softly With His Song

Addio alla cantante e pianista che portò al successo la canzone prima che venisse riproposta dai Fugees. La leggendaria cantante pop/R&B esoprattutto nei primi anni '70 per il successo ottenuto con The First Time Ever I Saw Your Face eMeHis, è scomparsa all'età di 88 anni. Grazie alle due canzoni,si aggiudicò Grammy Award e diversi altri riconoscimenti. La sua morte è stata annunciata ufficialmente dal rappresentante della cantante. L'annuncio della morte di"Siamo profondamente addolorati per la scomparsa della splendida" si legge nella dichiarazione "avvenuta questa mattina, 24 febbraio 2025. Èserenamente, circondata dalla sua famiglia.ha abbattuto .