Dilei.it - Morata su Alice Campello: “Ci amiamo moltissimo. Insegnerò ai figli a non soffrire come me”

Leggi su Dilei.it

Alvarosono tornati insieme dopo un breve periodo di separazione. Un periodo che è però servito ad entrambi a capire la forza di questo amore, sbocciato nel 2017 e culminato dalla nascita di quattro. Il giocatore ha capito di amarel’influencer e imprenditrice e di voler passare il resto della sua vita con lei. E non ha esitato ad ammettere pubblicamente questo grande amore. Dal canto suoha stravolto ancora una volta la sua quotidianità per seguire il marito: dopo Italia, Inghilterra e Spagna la coppia oggi vive in Turchia.La dichiarazione d’amore diperIntervistato dal quotidiano spagnolo Marca, Alvaroha parlato della sua nuova vita a Istanbul cone i. Dopo la breve avventura al Milan, l’attaccante ha trovato un ingaggio al Galatasaray.