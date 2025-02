Ilfattoquotidiano.it - Morata punge il Milan: “Lo scelsi per Fonseca, poi è cambiato tutto. Felice di essere al Galatasaray, qui giocherò la Champions”

“Circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare a se stesso. Seandrà bene il prossimo annolaLeague e questa è una cosa importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo, cosa non semplice”. Alvaro, attaccante che a gennaio ha dato l’addio alper il, ha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, soffermandosi in particolare sulle motivazioni legate al passaggio ai rossoneri e alla rapida cessione dopo pochi mesi. Nelle sue dichiarazioni, non sono mancate alcune frecciatine rivolte proprio al. A cominciare proprio dal riferimento alla, cheha ottime possibilità di giocare il prossimo anno con il, mentre i rossoneri con Sergio Conceicao ad oggi sono lontani dal quarto posto.