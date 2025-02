Juventusnews24.com - Morata non dimentica la Juve: «Un gran club, lì c’è un ambiente familiare. Milan? Ecco perchè ho deciso di andare via»

di RedazionentusNews24nonla: le dichiarazioni dell’attaccante spagnolo, che a gennaio hadi lasciare ila giocare in TurchiaAlvaroha rilasciato un’intervista a Marca. Di seguito le parole dell’ex attaccante dellantus, oggi in forza al Galatasaray.GALATASARAY – «Vogliamo la quinta stella sulla maglia, significherebbe vincerà il campionato turco numero 25. “Sono molto felice. Sto vivendo un’esperienza che a priori potrebbe essere diversa, ma ho trovato un Paese meraviglioso, una società incredibile e delle persone estremamente piacevoli. Amo la vita che ho qui e sono molto felice di essere venuto»– «Sono andato alper Fonseca, che mi ha dimostrato di volermi davvero. Dopo pochi mesi il progetto è cambiato. Non mi sentivo a mio agio.