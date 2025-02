Terzotemponapoli.com - Morabito: “Conte si trova a fare i conti con una rosa corta”

Vincenzo, operatore di mercato, è intervenuto a Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma. Di seguito le sue parole.: “Intervenire sul mercato a gennaio non era così semplice”“Con Kvara, il Napoli ha perso un elemento importante, ma intervenire sul mercato a gennaio non era così semplice. In primis perché i giocatori bravi non partono, ma poi, chi vede, sa che il Napoli ha i soldi ed eleva il prezzo. Ad oggi,con unae in questa fase c’è molta negatività. Adesso l’unica cosa che si puòè mettere equilibrio perché il Napoli è ancora lì e nulla è perso. Sabato ci sarà uno scontro diretto importante contro l’Inter che dovrà giocare anche in coppa Italia contro la Lazio. La battuta di arresto a Como ha messo tutti sull’attenti, ma vediamo come questa squadra recupererà psicologicamente.