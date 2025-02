Calcionews24.com - Monza, ripresi i contatti per la vendita del club: i dettagli

Leggi su Calcionews24.com

Per ilsonoi dialoghi per trattare l’eventuale passaggio di proprietà: iDopo la pesante sconfitta di ieri all’Olimpico con la Roma per 4 a 0 e una salvezza sempre più lontana, per la squadra allenata da Nesta arrivano buone notizie sul fronte societario. Nelle ultime settimane, infatti, sonoi dialoghi .