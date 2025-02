Ilgiorno.it - Monza, controlli di polizia in centro: trovato minorenne armato di taser

– Uno storditore elettrico in mano a un ragazzino. Ildiè sempre più alle prese con gruppi di ragazzini, risse, rapine ai danni di coetanei. Anche per questo gli agenti della Questura didinel fine settimana hanno intensificato i servizi di controllo del territorio nel. I poliziotti hanno provveduto al controllo in particolare dei vari gruppi di ragazzi presenti in piazza Trento e Trieste, piazza San Paolo, via Italia, piazza Garibaldi, via Vittorio Emanuele II, ponte dei Leoni, piazza Carrobiolo, via Bergamo. Durante isono stati individuati due ragazzi destinatari di provvedimenti di Dacur adottati dal questore didella Brianza: un ragazzo senegalese diciassettenne, residente a Concorezzo e un ragazzo egiziano diciassettenne, con precedenti per diverse rapine, al quale è stato notificato il provvedimento del divieto di stazionare nelle vie delstorico diper un periodo di tre anni; un terzo ragazzo italiano residente a Seregno è stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanza stupefacente perchéin possesso di un piccolo quantitativo di hashish.