Biccy.it - Montoya incontra l’amante della fidanzata, che lo deride a Temptation Spagna: “Cornuto”

Island spagnolo ha varcato i confini nazionali e le corna iberiche sono finite anche nei siti di importanti testate americane, inglesi ed europee. Il protagonista indiscusso di questa edizione è senza ombra di dubbio Josè Carlos, che quando ha scoperto il primo tradimentosua Anita Williams con il tentatore Manuel si è strappato la camicia, si è buttato in mare e poi è corso a gridare nel villaggio delle fidanzate.Il ragazzo ha urlato contro la sua compagna, che era in camera con il bel tentatore, intenta a fare proprio quello a cui state pensando. Dopo aver sentito le grida, lei è uscita, i due si sono offesi e poi però lo scontro a colpi di insulti è sfociato in un abbraccio inaspettato e Anita ha chiesto di uscire: “Vi prego voglio tornare a casa con lui adesso voglio andarmene“.