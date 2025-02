Thesocialpost.it - Montepiano, ragazzo di 22 anni colpisce a morte la madre con un coltello e dà fuoco alla casa

Tragedia in Italia: nella mattinata del 25 febbraio è stato scoperto il cadavere di una donna a, frazione di Vernio (Prato). Il drammatico ritrovamento è avvenuto all’alba: ladove viveva la vittima stava bruciando, con i vigili delintervenuti per domare il rogo. L’ipotesi dietro il dramma è agghiacciante.Leggi anche: Europa sotto shock, sull’Ucraina gli USA votano con Russia e CinaSecondo le prime ricostruzioni sembra infatti che la donna non sia morta a causa dell’incendio. A ucciderla sarebbe stato invece il figlio, un giovane sordomuto e con alcune disabilità di 22, che l’avrebbe colpita con tre coltellate prima di fuggire. Ilè stato rintracciato poco lontano dall’edificio.Subito dopo aver ucciso la, proprio ilavrebbe appiccato il rogo nell’abitazione per poi allontanarsi.