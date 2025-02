Dayitalianews.com - Montepiano, donna trovata morta nella sua villetta data alle fiamme. Forti sospetti sul figlio

Questa mattina, 25 febbraio, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti in una, frazione del Comune di Vernio, in provincia di Prato, dove è stata riunasenza vita all’interno della suache era stata.Il giallo dellaI vigili del fuoco hanno impiegato circa un’ora per spegnere le, ma al termine delle operazioni hanno fatto la macabra scoperta: il corpo dellaormai privo di vita. Non sarebbero state leo il fumo ad ucciderla, quanto piuttosto tre coltellate che, secondo gli inquirenti, potrebbero essere state inferte dal22enne che sarebbe sordomuto e che avrebbe problemi di natura psicologica, tant’è che come riferisce l’Ansa era seguito dai servizi sociali del Comune di Vernio da anni.