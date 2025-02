Sport.quotidiano.net - Mondiali di ciclismo 2025, il Parlamento Europeo chiede la cancellazione

Roma, 24 febbraio- Non c'è pace per idi, nonostante all'appuntamento manchino ancora diversi mesi. La rassegna iridata in programma a Kigali dal 21 al 28 settembre, già da tempo non nelle simpatie di diverse Nazionali a causa degli alti costi per la trasferta e dei dubbi sulla questione sicurezza, è ora finita nel mirino del, che a larghissima maggioranza ha chiesto all'Unione Europea ladell'evento. Le motivazioni del voto delIl quadro a quelle latitudini che dovrebbero (a questo punto il condizionale è d'obbligo) ospitare il primo Mondiale diin Africa è peggiorato a partire da gennaio, cioè da quando è partita l'azione dei ribelli M23 nell'area del Kivu, in Congo, confinante proprio con il Ruanda.