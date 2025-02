Lanazione.it - Monasterio, firmato l’incarico per Luciano Ciucci

La nomina ufficiale, nuovo direttore generale di, è arrivata ieri. In Regione la firma deltriennale dopo l’anticipazione da parte del presidente Eugenio Giani e il voto favorevole all’unanimità della commissione sanità del consiglio regionale. E’ un ritorno quello di, laurea in Economia, formazione in Management e Sanità alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e all’Università Bocconi di Milano. Dal 1997 è stato protagonista della trasformazione dida ente di diritto privato a ente di diritto pubblico, partecipato da Cnr e Regione Toscana. Dirigente, poi direttore amministrativo, è stato alla direzione generale dal 2013 al 2020, contribuendo alla crescita die dei suoi due ospedali, fino alla nomina di Marco Torre. "Sono orgoglioso – ha detto– di proseguire il lavoro del mio predecessore che ha lasciato una traccia indelebile, professionale e umana.