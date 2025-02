Ilrestodelcarlino.it - Molestie all’Unibo. Professore a processo, l’assistente: mi perseguita

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 25 febbraio 2025 – Quelle giornate trascorse al lavoro nei laboratori della Facoltà di Scienze biologiche dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, per quel giovane assegnista di ricerca erano diventate un incubo. Colpa del suo superiore, ilassociato del suo corso di studi, stimato docente sulla cinquantina con una lunga carriera alle spalle, che si era evidentemente infatuato di lui. E aveva prima cominciato a rivolgergli qualche avance, condita da qualche messaggino allusivo. Poi era diventato sempre più insistente, fino ad arrivare a costringerlo a subire palpeggiamenti durante le ore trascorse insieme nel laboratorio dell’Università. Alla fine il ricercatore, un trentenne, non ha retto più. Ma anche quando la presunta vittima ha cercato di allontanarsi dal contesto ormai insostenibile, ilha proseguito nelle proprie insistenze, tempestandolo di telefonate e messaggi sempre più espliciti e disturbanti, arrivando persino a seguirlo e comparirgli davanti in contesti inaspettati.