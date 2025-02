Modric Make A Toni Kroos

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-25 08:03:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione:ELa Lukacroata è uno dei giocatori più importanti nella storia del Real Madrid dentro e fuori la terra da gioco. Caro, ammirato, venerato. Esempio e modello, specchio in cui guardare giovani e meno giovani. Acclamato al Bernabéu e a qualsiasi stadio ovunque. Giocatore molto, molto intelligente sul campo e fuori.L’argomento didovrebbe essere imposto alle accademie e alle scuole. Maestri con il suo nome dove viene esaltato e analePidocchi la tua carriera. Una meraviglia sul campo, dominando la situazione e creando il gioco. La sua autorità nei costumi, guidando, educando e formando giovani. Grande capitano, anche niente del genere e senza discutere i suoi contratti.