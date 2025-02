Ilgiornale.it - Modernizzazione e salvaguardia degli approvvigionamenti: i piani di Pechino per il settore agricolo cinese

Leggi su Ilgiornale.it

Il governo della Repubblica popolare ha presentato il “Documento centrale n. 1” per il 2025, in cui sono state delineate le priorità per lo sviluppo delle zone rurali del Paese