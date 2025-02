Ilfattoquotidiano.it - Modena, gli anti-abortisti annunciano un’altra veglia davanti al Policlinico. Le attiviste Pro-choice: “Ci saremo in protesta. Il sindaco intervenga”

L’Emilia Romagna è la Regione italiana più all’avanguardia sui protocolli medici e assistenziali per l’interruzione volontaria della gravidanza, ma anche la più frequentata da “veglie-abortiste” nei pressi di un ospedale pubblico. Nel 2023 la città diè stata la prima ad aderire alla campagna “40 giorni per la vita”, con effetti visibili soprattutto nelle reazioni avverse che hanno movimentato l’arena politica, nelle piazze e in Consiglio comunale. Con l’arrivo del periodo di quaresima, il prossimo 5 marzo, lo spaziostante alsarà conteso tra chi difende il diritto all’aborto legale e sicuro e chi lo nega. Le organizzazioni Pro-life hanno dichiarato infatti a il fattoquotidiano.it che saranno presenti e, in risposta, anche leProhanno annunciato la loro contro-manifestazione: “Andremo anche noi in