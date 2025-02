Ilfattoquotidiano.it - Mistero in Uganda: calciatore nigeriano morto, è caduto dal balcone di un centro commerciale. Aperta un’inchiesta

La polizia ugandese ha apertosulla misteriosa morte delprofessionistaAbubakar Lawal,daldi una Kampala. L’attaccante 29enne giocava per il club locale di prima divisione Vipers Sports Club.Secondo quanto riporta la Bbc, l’uomo era andato a trovare un’amica che alloggiava in uno degli appartamenti residenziali che fanno parte del. “Le autorità stanno recuperando i filmati delle telecamere a circuito chiuso e conducendo interrogatori approfonditi per stabilire le circostanze esatte dell’incidente“, ha detto la polizia.“Siamo profondamente rattristati nell’annunciare la morte improvvisa e prematura del nostro amato giocatore, Abubakar Lawal, che ci ha lasciato questa mattina. Era una persona unica. Aveva un grande cuore d’oro.