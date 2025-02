Notizie.com - Mistero del volo Mh370 della Malaysia Airlines, riprese le ricerche dell’aereo scomparso nel nulla: la nave Armada nell’oceano Indiano

Una società del Regno Unito ha dato il via a quella che potrebbe essere l’ultima missione di ricerca delnel11 anni fa.dellenel: la(ANSA FOTO) – Notizie.comAd operare sarà laspecializzata inin acque profonde7806società di robotica inglese Ocean Infinity. L’imbarcazione è giunta nelle scorse ore in una nuova zona di ricerca, a 1.200 miglia da Perth, in Australia.Sono stati subito dispiegati veicoli sottomarini a guida autonoma che hanno cominciato ad effettuare scansioni dettagliate del fondale marino. I dispositivi di recupero sono gestiti a distanza tramite collegamento satellitare con il centro di controllo di Ocean Infinity a Southampton.