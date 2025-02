Mistermovie.it - Mister Movie | Stephen King non scriverà per la serie La Torre Nera di Mike Flanagan

Negli ultimi giorni si era diffusa la notizia cheavrebbe collaborato attivamente alla sceneggiatura dell’attesaTV Ladi. Tuttavia, l’autore ha smentito personalmente questa informazione, mettendo fine alle speculazioni.La smentita ufficiale disu LaAttraverso un post su Bluesky,ha chiarito: "Contrariamente a quanto riportato su Internet (che di solito non sbaglia mai), NON scriverò per DARK TOWER di". Questo intervento ha smentito le voci che lo volevano impegnato nella stesura di nuovi contenuti per l’adattamento televisivo della sua saga letteraria.L'origine del malinteso sembra essere un’intervista rilasciata a IGN, in cui lo scrittore aveva accennato al fatto di "stare scrivendo cose" in quel momento, senza specificare un legame diretto con La