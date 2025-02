Mistermovie.it - Mister Movie | Spiegazione del finale del film Cleaner 2025, la storia di Noah svelata dal regista e Taz Skylar

Leggi su Mistermovie.it

IlMartin Campbell e l'attore Taz, protagonista nei panni dell'antagonista, hanno recentemente discusso ildeld'azionein un'intervista esclusiva rilasciata a The Direct.Ildi: Martin Campbell e Tazspiegano gli eventi chiaveIl thriller sulla negoziazione degli ostaggi si chiude con un epilogo intenso, in cui si intrecciano giustizia, vendetta e conseguenze morali.: un antagonista spinto dall'ideologia radicaleNel corso del, viene rivelato che, interpretato da Taz, non è solo un ex collega e amico della protagonista Joey (Daisy Ridley), ma anche un attivista estremista con una missione precisa: costringere un gruppo di potenti uomini d'affari a confessare i propri crimini. Tuttavia, il suo fanatismo lo porta a eliminare Marcus (Clive Owen), ex leader dell'operazione, assumendo il pieno controllo della situazione e radicalizzando ulteriormente il piano.