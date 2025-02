Mistermovie.it - Mister Movie | Sgt. Rock: Smentite le Voci su Daniel Craig

Leggi su Mistermovie.it

Nell'era dei social media, lesui grandi franchise cinematografici come Marvel, DC e Star Wars sono all'ordine del giorno. Tuttavia, non tutte le informazioni che circolano online sono accurate. Una dellepiù intriganti dell'anno scorso riguardava il coinvolgimento dinel film Sgt., un progetto dei DC Studios.La Verità sue Sgt.Recentemente, è stato confermato chenon è mai stato effettivamente scritturato per interpretare Sgt.. Questa notizia è stata chiarita dai responsabili dei DC Studios, James Gunn e Peter Safran, durante un evento a cui ha partecipato ComicBook. "non è mai stato coinvolto nel progetto," ha dichiarato Safran. "e Luca hanno un rapporto molto stretto e ne hanno parlato, ma non l'abbiamo mai incontrato.