Mister Movie | San Marino Song Contest ecco i Cantanti in Gara per l’Eurovision 2025

Nonostante alcune indiscrezioni errate, nessuno dei Big dell'ultimo Festival di Sanremo è in corsa per rappresentare Sanall'Eurovision. Tuttavia, tra i partecipanti del San, spicca Gabry Ponte, autore della hit Tutta L’Italia, che ha fatto da jingle alla kermesse sanremese.I partecipanti al SanL’evento vede un cast variegato di artisti pronti a contendersi l’ambito pass per. Tra i nomi introviamo:Bianca Atzei – TestacodaBesa – Tiki TikiBoosta – BTWVincenzo Capua – Sei Sempre TuPierdavide Carone – Mi Vuoi Sposare?Marco Carta – Solo FantasiaLuisa Corna – Il Giorno GiustoCurli – JulierElasi – LorellaHaymara – Tomate Las ManosKing Foo – The Edge Of The WorldPaco – Until The EndGabry Ponte – Tutta L’ItaliaQuesto e Quello – Bella BallaSilvia Salemi – CoralliAngy Sciaqua – ITaoma – NPCTeslenko – StormThe Rumpled – You Get Me So HighGiacomo Voli – Ave MariaConduzione e giuria dell'eventoA presentare la serata dell'8 marzo saranno Francesco Facchinetti e Flora Canto, mentre la giuria sarà composta da esperti del settore musicale:Federica GentileEma StokholmaLuca De GennaroMarco Andrea EttorreRoberto SergioA differenza di altri, non è previsto il televoto, quindi la decisione finale sarà interamente affidata ai giurati.