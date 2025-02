Mistermovie.it - Mister Movie | Omicidio di Sharon Verzeni, al processo Moussa Sangare: “Sono innocente”

Leggi su Mistermovie.it

Ha avuto inizio questa mattina ila carico di, il trentenne che ha confessato l'di, avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio 2024 a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. L’uomo è accusato divolontario aggravato dalla premeditazione e da futili motivi.di: al via ilperIn aula erano presenti i familiari della vittima, tra cui il padre, la madre, la sorella e il compagno di, Sergio Ruocco. Durante l’udienza, i loro voltirimasti impassibili, mentre cercavano di contenere il dolore per la perdita subita. Anche l’imputato si trovava in aula, seduto accanto al suo avvocato, evitando ogni contatto visivo con i presenti.La strategia della difesa: richiesta di perizia psichiatricaL’avvocato di, Giacomo Maj, ha richiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità del suo assistito di stare in giudizio e per verificare il suo stato mentale al momento del delitto.