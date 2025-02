Mistermovie.it - Mister Movie | Jon Bernthal Ritorna come Punisher: Nuovi Progetti nel Marvel Cinematic Universe

Leggi su Mistermovie.it

Jonè pronto a riprendere il ruolo di Frank Castle, alias, in un nuovo progetto dedicato al personaggio all'interno del(MCU). Dopo la cancellazione deidella saga The Defenders su Netflix, sembrava che il futuro di questi amati personaggi fosse incerto. Tuttavia,Studios ha deciso di dare nuova vita a questi eroi, conche riprenderà il ruolo diin Daredevil: Born Again.Jon: Un Progetto Speciale per Disney+In un'intervista con ComicBook.com, Brad Winderbaum, responsabile dello streaming diStudios, ha rivelato che Jonsta lavorando a una presentazione speciale dedicata aper Disney+. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli sulla trama, è chiaro cheavrà un ruolo significativo nell'universo