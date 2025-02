Mistermovie.it - Mister Movie | Jessica Morlacchi è La Seconda Finalista del Grande Fratello

Il pubblico ha parlato:è ufficialmente ladi questa edizione del. La decisione è stata accolta con entusiasmo dagli inquilini della Casa, che hanno festeggiato la notizia con calore e affetto.vola in finaleAlfonso ha dato il via alla serata mandando gli uomini nella Superled, dove hanno avuto solo 30 secondi per scegliere la loro candidata per la finale. Lorenzo ha scelto Shaila, mentre Tommaso ha optato per Mariavittoria. Giglio ha puntato su, riconoscendo la forte amicizia che li lega. Javier, insieme a Mattia e Federico, ha scelto Helena, offrendole la possibilità di accedere alla finale.La Catena delle DonneSuccessivamente, Alfonso ha invitato tutte le donne nella Superled, annunciando che Helena era la prescelta dagli uomini per la finale.