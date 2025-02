Mistermovie.it - Mister Movie | Il Film di Minecraft Ottiene la Sua Classificazione Ufficiale

Leggi su Mistermovie.it

Uno dei più attesi adattamenti cinematografici dell'anno, A, ha ricevuto la suain vista dell'uscita prevista per aprile 2025. Basato sul celebre videogioco sandbox sviluppato da Mojang Studios, ildella Warner Bros. porterà sul grande schermo un'avventura ispirata al mondo cubettoso di, con un cast stellare che include Jack Black, Jason Momoa ed Emma Myers.La Valutazione di A, ecco il ratingA due mesi dall'uscita nelle sale, il sito webRatings della Classifications and Rating Administration (CARA) ha ufficializzato la valutazione del. Aha ottenuto il rating PG per la presenza di "violenza/azione, linguaggio scurrile, umorismo allusivo/volgare e alcune immagini spaventose".Questariflette la natura del gioco originale, che ha un rating ESRB 10+ per "violenza fantasy".