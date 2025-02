Mistermovie.it - Mister Movie | I Fratelli Russo tornano alla Marvel: novità su Avengers: Doomsday e Secret Wars

Leggi su Mistermovie.it

Dopo un periodo di pausa dall'universo cinematografico, Joe e Anthonysi preparano a tornare in grande stile con due nuovi film dedicati agli. Entrambi i progetti verranno girati consecutivamente e promettono di portare i supereroi a nuove vette epiche.Il ritorno deinell'MCUL'annuncio del coinvolgimento deinei nuovi filmè arrivato nel luglio 2024, segnando il loro atteso ritorno dopo il successo di: Endgame nel 2019. I due registi avevano già lasciato il segno con Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016),: Infinity War (2018) e il monumentale Endgame.Negli anni successivi, hanno esplorato nuovi territori cinematografici con progetti come Cherry (2021) e The Gray Man (2022), mentre il loro ultimo film, The Electric State, è in uscita su Netflix.