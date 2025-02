Mistermovie.it - Mister Movie | Grande Fratello ecco le Nomination della Trentaquattresima Puntata

Leggi su Mistermovie.it

Nella Casa del, l'atmosfera si fa sempre più intensa mentre i concorrenti affrontano le. Dopo l'annuncio di Jessica come prima finalista, è giunto il momento cruciale che deciderà chi sarà al televoto.La Tensione Sale 24 Febbraio: LeMariavittoria inizia il giro di, scegliendo Amanda con il piramidale nero sincero. Federico segue, nominando Chiara, che a sua volta sceglie Mattia. Javier continua la catena nominando Chiara. Maria Teresa, la giornalista, nomina Zeudi, augurandosi che la ragazza mostri maggiormente se stessa.Strategie e RipiccheShaila nomina Amanda per non aver scelto Mariavittoria come finalista, un gesto che Amanda definisce "non strategico, ma dettato da ripicca" prima di nominare Tommaso.