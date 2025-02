Mistermovie.it - Mister Movie | Gli Oscar confermano finalmente l’unica performance musicale che interessa a qualcuno

Gli Academy Awards del 2025 promettono di essere un evento memorabile, con l'annuncio che Ariana Grande e Cynthia Erivo si esibiranno durante la trasmissione. Questa scelta non sorprende, dato il successo fenomenale del loro adattamento, che ha dominato l'anno. Le due star, protagoniste del film, porteranno sul palco la loro straordinaria presenza scenica, rendendo la serata ancora più emozionante.AtteseNonostante le precedenti preoccupazioni riguardo alla possibile esclusione delle esibizioni musicali a favore di un tributo a Los Angeles, colpita dagli incendi boschivi, è confermato che almeno due delle star del film si esibiranno. Sebbene non sia ancora chiaro quale canzone canteranno, "Defying Gravity" e "What Is This Feeling?" sono tra le favorite. La seconda, con il suo ritmo vivace e coinvolgente, sembra la scelta più probabile per intrattenere il pubblico.