Mister Movie | Ecco i Migliori costumi di Carnevale 2025 firmati Disney

Con l’avvicinarsi del, la festa più allegra e colorata dell’anno,Store.it ha messo a disposizione un’ampia selezione die accessori ispirati ai personaggi più iconici di, Pixar, Marvel e Star Wars.Ied accessoriottimi perDa principesse a supereroi, ogni bambino potrà trasformarsi nel suo personaggio preferito grazie a dettagli curati e materiali di alta qualità.per i più piccoli: principesse e avventuraCostume di Rapunzel (€55,00) – Perfetto per le piccole avventuriere, include maniche a palloncino in raso, una gonna brillante, decorazioni in filigrana e un cameo dorato impreziosito da strass.Costume di Jasmine (€55,00) – Un abito scintillante in due pezzi, decorato con dettagli dorati, filigrane luminose e una spilla con strass, per rivivere la magia delle notti d’Oriente.